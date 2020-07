Lage in Großbottwar Die Corona-Lage hat sich beruhigt

Momentan liege die Zahl der Infizierten bei null, erklärte Bürgermeister Ralf Zimmermann. Der letzte neue Fall sei am 25. April aufgetreten – also vor mehr als zwei Monaten. In Quarantäne befinde sich derzeit auch niemand mehr, sagte der Rathauschef, der aber darauf hinwies, dass man auch ganz andere Zeiten erlebt hat in den vergangenen Monaten. Insgesamt sei das Virus bei 20 Bürgern aus 13 Familien nachgewiesen worden. In Winzerhausen habe es verteilt auf drei Haushalte vier positive Testergebnisse gegeben. Zimmermann teilte darüber hinaus mit, dass in der Gesamtstadt im Laufe der Zeit zu den 20 Infizierten noch 62 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt worden seien. Um all die von Covid-19 betroffenen Personen habe man sich intensiv gekümmert. „Wir haben die Infizierten mindestens jeden zweiten Tag angerufen“, sagte der Bürgermeister. Dabei habe man wissen wollen, wie es den betreffenden Bürgern geht und ob sie Hilfe brauchen. Auch bei den Kontaktpersonen habe man sich nach dem Befinden erkundigt. Inzwischen sei diese Aufgabe wieder in die Hände des Landratsamts Ludwigsburg übergegangen. Zimmermann machte aber auch klar, dass die Krise nicht überstanden ist. Doch die Zahl der täglich neu Infizierten im Landkreis Ludwigsburg habe sich auf einige wenige Fälle pro Tag eingependelt.