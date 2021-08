Lage in Afghanistan Landesgrüne gegen Abschiebungen

UN fordern Schutz von Zivilisten

Die Vereinten Nationen haben unterdessen die Kriegsparteien in Afghanistan dazu aufgerufen, Zivilisten besser zu schützen. Die Bodenoffensive der militant-islamistischen Taliban und Luftangriffe der afghanischen Luftwaffe verursachten momentan den größten Schaden, teilte die UN-Mission in Afghanistan (Unama) am Dienstag auf Twitter mit. Sollten die Parteien nicht mehr für den Zivilschutz tun, drohten „katastrophale“ Auswirkungen.