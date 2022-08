Lage an den Tankstellen im Kreis Ludwigsburg Füllt sich jeder noch mal den Tank?

In Murr und Ludwigsburg ist die Lage entspannt

„Es ist recht ruhig“, heißt es etwa von der Tankstelle Hoffmann in Ludwigsburg um die Mittagszeit. Und auch bei der Hem Tankstelle in Murr ging bis zum Mittag alles seinen normalen Gang. Am Abend zuvor war dort Super E5 und Super E10 ausverkauft gewesen, wie Kunden berichteten. Am Morgen war jedoch eine neue Lieferung gekommen, sodass alles wieder zur Verfügung stand.