Zinstief bleibt zunächst EZB stellt Strategie auf den Prüfstand

Das beschloss der EZB-Rat nach einem entsprechenden Vorstoß der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde. "Wir können nicht so operieren wie 2003 - was nicht heißt, dass wir dies oder jenes ändern müssen. Aber wir müssen uns umfassend mit der Wirksamkeit unserer Geldpolitik befassen", sagte Lagarde nach der Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt. Sie bekräftigte: "Wir werden jeden Stein umdrehen."