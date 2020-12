Lärmaktionsplan vorgestellt Autos sollen in Steinheim weiter ausgebremst werden

Konkret möchte die Stadt in Steinheim auf der Ludwigsburger Straße, Marktstraße, Rielingshäuser Straße bis Ortsende Richtung Rielingshausen sowie auf der Kleinbottwarer Straße eine Reduzierung von 40 auf 30 Sachen erreichen. Ferner sollen Fahrzeuge in der Höpfigheimer Straße, auf dem Abschnitt zwischen Murrer Straße und Karlstraße, ausgebremst werden. Hier soll die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 gesenkt werden, dazu in Höpfigheim auf der Ortsdurchfahrt von 40 auf 30. Wegen kritischer Lärmwerte wird darüber hinaus anvisiert, in Kleinbottwar auf dem Abschnitt zwischen der Steinheimer Straße 27 und der Einmündung zur Lerchenhofstraße die Tempo-40-Zeichen abzuschrauben und durch 30er-Schilder zu ersetzen. Das würde den Geräuschpegel auf der rund 300 Meter langen Strecke um bis zu 1,5 dB mindern. Wenn das Areal Scheibenäcker erschlossen ist, soll die Zone bis zum Ende des Neubaugebiets Richtung Großbottwar verlängert werden, erklärte Gutrun Bentele vom zuständigen Ingenieurbüro Kurz und Fischer. „Es sieht also so aus, als dürfte man in Kleinbottwar statt 40 bald nur noch 30 fahren“, fasste Ortsvorsteher Horst Trautwein zusammen.