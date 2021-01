Lärmaktionsplan für Stadt Steinheim und Teilorte Bei Tempo 30 gehen nicht alle mit

Steinheim - Die Ortschaftsräte in Kleinbottwar und Höpfigheim hatten sich klar positioniert und sich deutlich für den Entwurf zum neuen Lärmaktionsplan ausgesprochen, in dem als einschneidendste Maßnahme Tempo 30 auf den Ortsdurchfahrten empfohlen wird. Man hätte also annehmen können, das der Beschluss im Steinheimer Gesamtgremium dazu kaum mehr als eine Formalie wird. Doch weit gefehlt. Einige Räte machten ein Fragezeichen hinter die Sinnhaftigkeit des Ziels, dass Autofahrer den Fuß bei 30 und nicht erst bei 40 Sachen wie aktuell auf den meisten Durchgangsstraßen vom Gas nehmen sollen. Den Grünen gingen die Vorschläge hingegen nicht weit genug, sie machten sich für eine Ausweitung der 30er-Zonen stark. Am Ende wurde das von den Planern ausgearbeitete Paket aber doch bei 13 Ja- und neun Gegenstimmen abgesegnet.