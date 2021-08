Lärm in Marbach Anwohner klagen über Raser und Krach

Kreishaus erkennt keine Auffälligkeiten

Das Problem ist nur, dass die reinen Daten aus der Verkehrsüberwachung der Stadt wohl wenig Munition liefern werden. Auf der Wildermuthstraße und der Affalterbacher Straße werde regelmäßig die Geschwindigkeit kontrolliert, beteuert Carmen Sprinkart, die Persönliche Referentin des Landrats. Und sowohl das Tempo, das Autos und Co. auf dem Tacho haben, als auch die Quote der Überschreitungen seien „relativ unauffällig“. Mehr als Verwarnungen hätten in keinem Fall ausgesprochen werden müssen. Sprinkart gibt ferner zu bedenken, dass schon jetzt punktuell an den Engstellen der Fußgängerüberwege der Fuß vom Gaspedal genommen werden muss und maximal mit 30 Sachen gefahren werden darf.