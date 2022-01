Länderspiel in Mannheim Sieg gegen die Schweiz: Handballer bestehen EM-Test

"Ich fand, dass wir das insgesamt ganz gut gemacht haben", sagte der Bundestrainer in Mannheim nach dem 30:26 (15:14) gegen die Schweiz um Star-Regisseur Andi Schmid. Gislason sprach in der ARD aber auch von "ein paar Phasen, wo wir nicht so flüssig gespielt haben". Außerdem bemängelte der Isländer große Probleme in der Abwehr. Andererseits testete Gislason vor der Endrunde in Ungarn und der Slowakei alle Akteure und probierte auch verschiedene Formationen und Taktiken in der Defensive aus.