Länderspiel gegen Niederlande Chance für Schlotterbeck - Auch Musiala in Startelf

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet den WM-Härtetest gegen die Niederlande am Abend in Amsterdam mit Nico Schlotterbeck und Jamal Musiala in der Startformation. Der 22 Jahre alte Freiburger Schlotterbeck darf sich nach seinem Debüt beim 2:0 gegen Israel erneut im Abwehrzentrum beweisen.