Länder planen Öffnung Streit über Schulen und Kitas - Wie ansteckend sind Kinder?

Schleswig-Holstein zum Beispiel hatte entschieden, dass dort alle Grundschüler schon vom 8. Juni an wieder zur Schule gehen sollen - und zwar ohne Abstandsregeln. Die Kitas sollen Anfang Juni von der Notfallbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen können. Bis zum Beginn der Sommerferien am 29. Juni sollen die Kitas wieder landesweit zu 100 Prozent ausgelastet sein.