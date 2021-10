Läden in Steinheim Verzögerung bei Aldi-Ansiedlung

Steinheim - Zwei Fliegen mit einer Klappe sollen mit dem geplanten Aldi-Markt in der Steinheimer Bahnhofstraße geschlagen werden. Zum einen können sich Kunden dort künftig vergleichsweise zentrumsnah mit Lebensmitteln und anderen Artikeln des täglichen Bedarfs eindecken. Zum anderen ist angedacht, auf dem Dach einen viergruppigen Kindergarten anzusiedeln und damit die Betreuungssituation in der Stadt zu entspannen. Doch bislang ist beides nur Zukunftsmusik, das Vorhaben ist noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. „Es geht nicht so schnell voran wie gedacht“, stellt Bürgermeister Thomas Winterhalter fest.