Ladenetz in Steinheim Stadt macht bei E-Tankstellen Ernst

Steinheim soll E-Carsharing-Autos bekommen

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich grünes Licht dafür gegeben, den Aufbau von vier weiteren Tankstellen für Stromer im Stadtgebiet auszuschreiben. Doch nicht nur das. Ziel ist, dass in dem Zusammenhang auch gleich ein E-Carsharing-Modell etabliert werden kann. Für die Mietfahrzeuge mit Batterieantrieb soll jeweils einer von zwei Ladepunkten an den vier neuen Säulen reserviert sein, erklärt der Rathauschef. Zwei der Standorte sind im Grunde fix. Eine E-Tankstelle soll beim Parkplatz an der Bottwartalhalle in Kleinbottwar entstehen, eine in Höpfigheim bei den Melchior-Jäger-Stuben. An diesen beiden Stellen sollen die Bürger auf jeden Fall auch ein Carsharing-Auto antreffen können, erklärt Winterhalter. Ein solches Angebot direkt vor Ort senke die Einstiegshürde für die Leute aus den Stadtteilen.