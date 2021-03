Labag in Marbach Widerstand gegen die geplante Fusion

Großbottwar - Will die kapitalkräftige Labag selbstbestimmt bleiben? Oder soll sie fremdbestimmt werden? Diese Fragen stellt der Großbottwarer Friedrich Kicherer in einem offenen Brief an die Geschäftsführung der Landwirtschaftlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft in Marbach. Kicherer, langjähriger Abteilungsleiter für Brennstoffe bei der Labag und inzwischen im Ruhestand, macht in seinem Brief konkrete Gegenvorschläge zur geplanten Fusion mit zwei anderen Genossenschaften.