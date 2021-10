La Palma Ohnmächtig dem Vulkan ausgeliefert

Nationalspieler des VfB Stuttgart

Konstantinos Mavropanos bangt um WM-Ticket

Er kam 90 Minuten in der Abwehr der griechischen Nationalelf zum Einsatz, doch das 0:2 in Schweden verhinderte Konstantinos Mavropanos nicht. Wer sonst noch vom VfB Stuttgart in der WM-Qualifikation spielte.