L1140 nach Unfall voll gesperrt Mit hoher Geschwindigkeit kollidiert

Zwischen Neckarrems und Schwaikheim hat es am Dienstagabend einen schweren Unfall gegeben. Die Straße musste von 18 bis 20 Uhr voll gesperrt werden. Eine 58-Jährige war gegen 17:30 Uhr mit ihrem Smart auf der L1140 in Richtung Schwaikheim unterwegs, als sie nach links in einen Feldweg einfahren wollte. Zum Abbiegen bremste sie ihr Fahrzeug ab. Der nachfolgende 28-jährige Fahrer eines VW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf das Fahrzeug der 58-Jährigen auf.