L1115 nach Zusammenstoß gesperrt 63-Jährige bei Ausweichmanöver schwer verletzt

Die Fahrerin des Renault wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren aus Oberstenfeld und Großbottwar befreit werden. Diese waren mit 31 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Für die Unfallaufnahme sowie die darauf folgenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die L 1115 noch bis etwa 14 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit örtlich umgeleitet.