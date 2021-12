L1100 bei Marbach Ein Plan für die verstopften Kreuzungen

Die Zufahrt zu einem Haus soll erhalten bleiben

Die Planungen für die Oehler-Kreuzung sind schon im Gemeinderat besprochen worden. Aktuell gehe es vor allem darum, in einem Bebauungsplan Parkplätze für die Gastronomie am Neckarufer zu sichern und dem letzten Haus auf der Seite gegenüber von der Firma Oehler in der Bottwartalstraße eine Zufahrt zu erhalten, erklärt Jan Trost.

Die Ampeln in Murr werden noch besser aufeinander abgestimmt

Erhebliche Probleme gibt es auch auf Murrer Gemarkung. „Alle Kreuzungen und Abschnitte sind überlastet“, erklärt der Bürgermeister Torsten Bartzsch, dem die bisher nur auf Arbeitsebene mit dem RP besprochene Untersuchung vorliegt. „Wir müssen im größeren Stil bauliche Maßnahmen vornehmen“, sagt Bartzsch. Die bisherige Optimierung der Ampeln habe die Überlastung nicht verhindern können. Insbesondere die Knotenpunkte bei Murr seien aufgrund der engen Lage als Einheit zu betrachten, bestätigt das RP. Durch die engen Abstände könne eine Verbesserung nur erzielt werden, wenn alle Knotenpunkte gleichzeitig in einem Stück angepasst werden.

Noch mehr Abbiegespuren sind im Gespräch

Einen genauen Plan haben RP und Kommunen noch nicht entwickelt. „Das Problem ist, dass man keine der Kreuzungen isoliert betrachten kann“, berichtet der Murrer Verwaltungschef Bartzsch. Der Flaschenhals am Bergkeltertunnel sei kaum verbesserbar. Deshalb müsste man punktuell abgestimmt „mit einem bunten Strauß an Maßnahmen“ für einen beschleunigten Durchfluss des Verkehrs sorgen. Infrage kämen noch mehr Abbiegespuren an den neuralgischen Stellen, dem Abzweig zur Landesstraße nach Benningen sowie der Bergkelterkreuzung. Bei der Steuerung von Ampeln könnte man etwa Abbiegeverkehr unterdrücken.

Beteiligte haben noch keinen Zeitplan miteinander entwickelt

Einen zeitlichen Horizont für die möglichen Nachbesserungen haben die Beteiligten noch nicht vereinbart. „Wenn ich den Stapel der Dokumentation auf meinem Schreibtisch anschaue, ist die Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung nicht sehr groß“, sagt Torsten Bartzsch. Positiv sei aber, dass nun klare Ergebnisse vorlägen. „Wir sind planerisch weitergekommen.“ Denn sowohl das Busspurprojekt als auch die Verbesserung an den Landesstraßen sollten nicht zu Lasten des anderen Projekts realisiert werden.

