L 1138 zweieinhalb Monate lang dicht Vollsperrung für Benninger Umgehungsstraße

Im Frühjahr wird es eine weitere Vollsperrung geben

Außerdem soll dabei die alte Neckarbrücke ebenso saniert werden wie die Fahrbahn zwischen Benningen und der L 1100. Auch in diesem dritten Abschnitt kommt nochmals eine Vollsperrung auf die Autofahrer zu: Dann ist die L 1138 von Benningen bis zur Einmündung in die L 1100 in Richtung Marbach und Murr abgeriegelt. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme sei für Mitte 2022 geplant, so die Auskunft aus Stuttgart.