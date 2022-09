L 1124 in Marbach Rielingshäuser demonstrieren für Gehweg

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Umleitung bei Marbach Landesstraße ab Montag gesperrt Die L 1124 zwischen der Schweißbrücke bei Erdmannhausen und Rielingshausen wird bis Ende Oktober saniert. Weitere Bauabschnitte werden allerdings folgen.

Das Problem sei also die neue Richtlinie. Gäbe es diese nicht, „wäre es rechtlich möglich gewesen, den Weg entlang der Straße zu erhalten“, so Trost. Aus Sicht der Verwaltung müsste die Richtlinie durch Verkehrsminister Winfried Hermann so angepasst werden, dass zeitgleich ein Ersatz für den rückgebauten Weg geschaffen wird. „Sonst ist die Mobilitätswende nicht möglich“, betont der Bürgermeister. Die vom Regierungspräsidium Stuttgart aufgezeigten Wege seien deutlich länger und damit vor allem für Fußgänger nicht attraktiv.