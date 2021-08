Kurz vor der Weinlese Ein Weinjahr der Herausforderungen

Marbach/Bottwartal - In diesem Jahr seien „selbst Piwis an ihre Grenzen gekommen“, sagt Joachim Fischer, Gutsleiter und Kellermeister im Weingut Herzog von Württemberg. Dem Weinjahr 2021 mangelt es wirklich nicht an Herausforderungen. Frost, Hagel, extrem feuchtes Wetter samt Pilzkrankheiten und jetzt wohl noch die Kirschessigfliege – der eine oder andere hat sie schon gesichtet. „Es ist fast alles geboten, was ein Jahr bieten kann. Wir nehmen quasi alles mit“, sagt Sebastian Häußer. Der Kellermeister und Betriebsleiter der Felsengartenkellerei in Besigheim ist dennoch guter Dinge. Denn die jetzige Phase – quasi auf der Zielgeraden vor der Lese – sei die entscheidende. „Der Wechsel zwischen warmen Tagen und kühlen Nächten bringt uns eine höhere Aromenvielfalt und Aromenintensität im Wein“, weiß Häußer. Die kühlen Nächte sind schon einmal gesetzt. „Da brauchen wir nur noch warme Tage.“