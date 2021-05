Kurz vor dem Finale Halbnackte Frauen demonstrieren gegen „Germany’s Next Topmodel“

„Der Subtext dabei ist, dass dieser Körper nicht normal ist“, kritisierte Brunner dagegen vor allem in Bezug auf Dascha.

Aus Sicht des Transgender-Models Lucy Hellenbrecht hat ProSieben allerdings in dieser Staffel mit dem Diversity-Motto nicht zuviel versprochen: „Ich hatte, so wie wahrscheinlich jeder, am Anfang Bedenken, als ich hörte, die Staffel soll so divers werden und am Ende doch nur die „Standard-Models“ übrig bleiben“, sagte die ehemalige GNTM-Kandidatin dem Nachrichtenportal watson. „Aber es ist ja nicht der Fall, von daher ist es wirklich sehr cool, dass Heidi Klum mit ihrer Ankündigung nicht zu viel versprochen hat.“