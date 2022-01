Kurioses aus Schleswig-Holstein Was hat ein Briefkasten mitten auf der Autobahn zu suchen?

Doch was hat ein Briefkasten an einer solch exponierten und schwer erreichbaren Stelle zu suchen? Ein dazugehöriges Haus in der Nähe sucht man vergebens. Des Rätsels Lösung: Der Briefkasten ist kein herkömmlicher Briefkasten, sondern eine Sammelstelle für Verkehrssicherungsprotokolle, wie Torben Wiencke von der Autobahn GmbH des Bundes der Nachrichtenagentur dpa verriet. „Täglich überprüft eine Firma in unserem Auftrag, ob mit der Baustellenabsicherung an der Stelle noch alles in Ordnung ist“, erklärt Wiencke. «Darüber wird ein Protokoll angefertigt und in den Kasten gelegt. Einer unserer Außendienstmitarbeiter leert den Kasten dann alle paar Tage.“