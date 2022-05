Kurioses aus Saarbrücken Nackter Mann baut Unfall mit Cabrio

Ein nackter Mann hat im Saarland einen Autounfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-Jährige am Dienstagabend mit einem Cabriolet unterwegs. „Trotz kühler Temperaturen war der Mann splitterfasernackt.“ Mit überhöhter Geschwindigkeit kam er demnach in einer Kurve von der Fahrbahn ab und krachte in eine „Baustoffpalette“. Polizeibeamte und Rettungsdienst befreiten den Mann aus seinem Wagen und versorgten ihn.