Kurioses aus Donauwörth Schwaben statt Niederlande - Brieftaube harrt bei Polizei aus

Donauwörth - Eigentlich sollten die Niederlande ihr Ziel sein - doch eine Brieftaube scheint sich bei der Polizei in Schwaben wohlzufühlen. Seit drei Tagen harrt die Taube nun in Donauwörth aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Tier habe zunächst versucht, in die örtliche Polizeiinspektion zu gelangen. Da sich die Taube nicht habe verscheuchen habe lassen, hätten Beamte anhand der Beringung am Bein den Besitzer ausfindig gemacht und kontaktiert.