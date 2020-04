„Kurioser Zufall“ Zwei Kornnattern in Mönchengladbach entdeckt

Mönchengladbach - Wegen ungewöhnlicher Funde von Kornnattern ist die Feuerwehr in Mönchengladbach gleich an zwei Tagen hintereinander gerufen worden. Ein Exemplar der ungiftigen Schlangenart, die eigentlich in Nordamerika heimisch ist, versteckte sich den Angaben zufolge am Samstag hinter Gegenständen in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses.