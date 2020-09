Kurioser Vorfall in Eglosheim Unbekannter springt auf fahrendes Auto

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, dem ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen wird. Ein 42-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 21.20 Uhr durch die Markgröninger Straße in Ludwigsburg-Eglosheim, als plötzlich eine Person auf sein fahrendes Auto sprang. Nachdem der Mann noch gegen die Frontscheibe geprallt war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt.