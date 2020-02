Kurioser Unfall in Leonberg Auto schanzt auf Fahrzeuge

Zugetragen hat sich das Ganze gegen 15.10 Uhr auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufszentrums in Leonberg. Der 80-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt, konnte jedoch alleine nicht mehr aus seinem Fahrzeug aussteigen und musste mit Hilfe vom Rettungsdienst aus seinem Wagen geborgen werden. Eine 34-Jährige, die am Steuer eines der beiden Autos saß, auf denen der Mann gelandet war, zog sich leichte Blessuren zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des danebenstehenden, ebenfalls betroffenen Wagens war zum Zeitpunkt der kuriosen Karambolage noch beim Einkaufen. Zum Bergen und Abschleppen der drei Autos mussten ein Kranwagen sowie zwei Abschleppfahrzeuge eingesetzt werden.