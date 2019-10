Der Reihe nach. Vor genau einem Jahr fuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Auto am Garten seines Nachbarn in Großbottwar vorbei – und erblickte ein silbernes Fahrzeug, das er nicht kannte. Der Rentner schaute genauer hin und entdeckte schließlich, wie eine Frau mehrmals mit beiden Händen Walnüsse von zwei kleineren Bäumen in dem Garten abriss und in ihr Auto warf. Der Rentner sprach die Frau an. Aber als das nichts half, notierte er sich das Kennzeichen, um seinen Nachbarn, den Besitzer der Bäume, zu informieren.