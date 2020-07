Kunstvermittlerin Hildegard Ruoff ist tot Hildegard Ruoff – Eine wie keine

Ruoff-Stiftung als Ort der Begegnung

Mit 84 Jahren erfindet sich Hildegard Ruoff noch einmal neu. In der vormaligen Fabrikantenvilla Pfänder, seit den frühen 1960er Jahren auch Wohn- und Arbeitsraum der Ruoffs, wird 2003 die Fritz- und-Hildegard-Ruoff-Stiftung eröffnet. Ein Ort für Ausstellungen, Lesungen, „für wirkliche Begegnungen“ (Ruoff).

Elly Weiblen-Schau als Vermächtnis

Wie die Stadt Nürtingen am Montagvormittag mitteilte, ist Hildegard Ruoff in der Nacht zum vergangenen Freitag verstorben – im 101. Lebensjahr. Die aktuelle Ausstellung der Ruoff-Stiftung wird so zum Vermächtnis. Die Bildwelt von Elly Weiblen zu präsentieren, hatte sich Hildegard Ruoff schon für 2019 vorgenommen.

Auch Marco Goecke kommt nach Nürtingen

In diesem Jahr sollte eine Premiere besonderer Art folgen, Star-Choreograf und Ballett-Direktor Marco Goecke auch als Zeichner vorgestellt werden. Ebenso wie der Einblick in die Bildwelt der Düsseldorfer Malerin Karin Kneffel wäre dies ein neuerlicher Höhepunkt für Hildegard Ruoff gewesen. Wegen der Corona-Pandemie sind beide Projekte in das Jahr 2021 verschoben. Ein ureigenes Projekt aber konnte Hildegard Ruoff noch konzipieren: Mit bisher nie gezeigten Werken und Fotos wird im November ein tiefer Blick in die Arbeitsweise des international bekannten Malers K.R.H. Sonderborg als Leiter einer Malklasse an der Stuttgarter Kunstakademie deutlich. „Diese Chance“, sagte sie dazu schon 2018, „muss ich ergreifen“.