Kunsttransporte Wenn eine Madonna in Berlin strandet

Eines der gestrandeten Kunstwerke war die berühmte "Madonna mit den Nelken" von Raffael. Anlässlich des 500. Geburtstages des Malers war das Andachtsbild für ein Madonnentreffen in der Gemäldegalerie in Berlin vom 12. Mai bis 14. Juni schon vor der Coronakrise aus London angeliefert worden, unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Anschließend habe man das Kunstwerk wegen Corona nicht wie geplant der National Gallery in London zurückgeben können, sagte ein Sprecher der Staatlichen Museen zu Berlin. Stattdessen habe man die Leihdauer einvernehmlich verlängert. In vielen anderen Museen war es ähnlich.