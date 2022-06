Kunstschau Documenta Noch mehr Kritik an Antisemitismus

In den zurückliegenden Wochen sei es der Documenta fifteen leider nicht vollständig gelungen, „den von ihr selbst erzeugten Eindruck zu widerlegen, man würde dem israelbezogenen Antisemitismus mit Hilfe mindestens eines künstlerischen Beitrags mittelbar ein Podium ermöglichen“, monierte auch der Antisemitismusbeauftragte der Hessischen Landesregierung, Uwe Becker.

Guernica und Gaza

Gemeint ist damit der Beitrag der palästinensischen Gruppe The Question of Funding, an der sich die Antisemitismusdebatte um die Documenta fifteen entzündete. Dabei kombiniert etwa Mohammed Al Hawajri in seiner Serie „Guernica Gaza“ Bilder von Angriffen der israelischen Armee auf das Palästinensergebiet mit klassischen Motiven von Millet, Delacroix, Chagall oder van Gogh. Der Serientitel stellt eine Verbindung her zum Gemälde „Guernica“ von Pablo Picasso - es entstand 1937 als Reaktion auf die Zerstörung der spanischen Stadt durch einen Luftangriff der „Legion Condor“ Nazi-Deutschlands.

Die künstlerische Gleichsetzung der Verbrechen des faschistischen Deutschen Reiches während des spanischen Bürgerkrieges mit den Handlungen der israelischen Armee lasse kaum Zweifel an der Absicht der Künstlerinnen und Künstler in der Diffamierung Israels zu, erklärte Becker. „Wer Guernica und Gaza in eine Reihe stellt, befördert den israelbezogenen Antisemitismus im Gewande der Kunstfreiheit.“ Es liege an der Documenta, sich für den weiteren Verlauf der Ausstellung umso deutlicher gegen jegliche Form des Antisemitismus zu positionieren und auch Grenzen der Kunstfreiheit aufzuzeigen.

Wegen Sicherheitsbedenken gesperrt

Wie zuvor Bundespräsident Steinmeier in seiner Ansprache am Samstag forderte der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, von der documenta-Geschäftsführung und der Stadt Kassel sowie dem Land Hessen als Gesellschafter der Schau, umgehend eine offene Debatte zu den Vorwürfen zu führen - nach dem Willen Zimmermanns unter Einbeziehung des Zentralrates der Juden.

Neben Steinmeier und Rhein waren am Samstag auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und der Botschafter der Republik Indonesien, Arif Havas Oegroseno, nach Nordhessen gekommen. Wegen des Besuchs der Politiker unter hohen Sicherheitsvorkehrungen blieben am Vormittag noch einige Ausstellungsgebäude für die Öffentlichkeit geschlossen, obwohl die Schau bereits lief. Von Samstagmittag an strömten dann Tausende Besucher an die 32 Standorte, um sich selbst ein Bild von der so viel diskutierten Kunst zu machen. Zu sehen ist sie noch bis zum 25. September.