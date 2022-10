Kunstrasenplatz Erdmannhausen Neue sportliche Heimat für Kinder und Aktive

Kunstrasen ohne Granulat

Der neue Erdmannhäuser Platz hat auf jeden Fall einige Vorzüge. Stichwort Kunststoffgranulat. In jüngster Zeit häuften sich landauf, landab die Meldungen, dass im gerade zu Ende gegangenen Hitzesommer die Plastik-Kügelchen zu böse klebenden Klumpen an den Fußballschuhen geführt haben – etwa in Tamm oder Kornwestheim. Hingegen hat der Platz in Erdmannhausen seinen ersten Sommer gut überstanden. Kohler: „Das ist modernster Kunstrasen ohne Granulat, in einer Ausführung als teilsandverfülltes Kunstrasensystem auf Elastikschicht. Somit gibt es mit der Hitze überhaupt keine Probleme.“

Einen einzigen Nachteil hat das neue Spielfeld allerdings, räumte Birgit Hannemann bei der Eröffnung noch ein: Wenn das Fußballspiel schlecht ist, liegt es nicht am Platz. „Die Ausrede zählt dann nicht mehr.“ Sprach’s und verschoss ihren Elfer.