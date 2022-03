Kunstnotizen: Stuttgarter Galerien starten durch

Xenia Hausners Gegen-Briefmarken

Mit Recht für sich präsentiert, ist allein Koelbls Merkel-Serie den Besuch einer Ausstellung wert, die, kaum dreht man sich um, schon einen weiteren Höhepunkt bietet: eine Trilogie der in jüngster Zeit wiederholt museal gefeierten Wienerin Xenia Hausner. Briefmarken werden Hausner zur Bühne gänzlich inoffizieller zwischenmenschlicher Momente. Zu sehen sind diese feinen Balanceakte bis zum 21. April – und dürften auch beim Art Alarm am 9. und 10. April zu den Attraktionen gehören.

Patrick Lambertz bei Hartmann Projects

Nur einen Tag nach der Eröffnung der Schau mit Werken von Ivan Zozulya bei Katrin und Marko Schacher gibt es im Galerienhaus in der Breitscheidstraße 48 schon die nächste Eröffnung: An diesem Samstag, 18. März (11 bis 18 Uhr) lassen Angelika und Markus Hartmann mit „Patrick Lambertz – Chalets of Switzerland“ eine Schau beginnen, die in jeder Weise aus dem Rahmen zu fallen scheint. Die Korrektur unserer Chalet-Vorstellung ist da noch die geringste Erschütterung. Mit der Wahrnehmung von Häusern als (verletzliche) Körper macht Patrick Lambertz die stets in selbst zur abstrakten Realität werdenden Schnee fotografierten Chalets zu Fanalen erhoffter Achtsamkeit.

Zwischen Marketing und großer Stille

1972 geboren, wächst Lambertz in Deutschland, Ghana und Belgien auf, zieht 2009 in die Schweiz und wird dort bald zum gefragten Marketing-Spezialisten. Wie das zu einem passt, den die Fotografie seit dem 18. Lebensjahr nicht mehr loslässt und der mit Künstlerinnen und Künstlern wie Shirin Neshat, Rosa von Praunheim und Wim Wenders zusammenarbeitet? In seiner Fotografie – wie etwa auch in seiner Serie „Die Architektur der Jagd“ über Hochsitze – sucht Lambertz die große Stille. „Chalets of Switzerland“ spitzt seinen Blick zu, schärft damit die Blicke des Publikums.

Ausstellung trifft Buch

Die Verwirrung über das Geschaute lässt sich bald auch zu Hause klären – zwar nicht bis zum Art Alarm am 9. und 10. April, aber doch bis Mitte April erscheint bei Hartmann Books das Buch „Chalets of Switzerland“. Und wer sich zum Buch (38 Euro) noch eine Edition gönnen will, ist im ersten Anlauf mit 380 Euro dabei.

Yongchul Kim bei Thomas Fuchs

Am besten, man lässt das Farbenfeuerwerk von Yongchul Kim im lichten Ausstellungsraum der Galerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68a) zunächst einmal hinter sich und geht die schmale Treppe hinunter ins Erdgeschoss. Dort wartet es, das Bild, mit dem und in dem der gebürtige Südkoreaner (auch er Studierender einst bei Cordula Güdemann an der Stuttgarter Akademie) alles auf den buchstäblichen Punkt bringt.

Das grüne Kaninchen

„Begegnung. Grünes Kaninchen“ zeigt eben dies, mehr noch aber überführt das Bild alle behauptete Erhabenheit der Lächerlichkeit, alle mühsam entwickelten Schutzpanzer unserer Persönlichkeit als höchst brüchig. Einzig verlässlich ist das Zusammenspiel von Kunst und Poesie, das auf dem eigentümlichen Umweg über die Ironie in eine Zone vordringt, in der Schönheit wieder denkbar wird.

Farbe wird Gestalt

Derart elektrisiert sieht man die Großformate im oberen Ausstellungsraum schärfer. Und ja – „Begegnung. Welle“ ist das unschlagbare Museumsbild in dieser doch auch mit Spannung erwarteten Begegnung mit den neuen Arbeiten von Yongchul Kim. Das gesuchte Eigenleben der Farbe schafft hier sich auftürmende und abbrechende Gestalten. Risikoreicher fast aber erscheint nun das sein Gegenüber gleichermaßen fast einsaugende wie durch den Raum pustende Szenario „Himmel“. Zieht sich der große Erzähler Yongchul Kim zurück? Sind die Identitäten seiner gleichzeitig aus der Vorzeit wie aus der Zukunft stammenden Figuren der vergangenen Jahre wirklich geklärt? Das lässt sich noch bis zum 26. März vor den neuen Bildern von Yongchul Kim diskutieren.