Kunstnotizen Mit Anne-Lise Coste in der Achterbahn

Zur Erinnerung: „Anne-Lise Coste“, schrieb unser Kritiker Rainer Vogt 2015, „verarbeitete die traumatischen Krankheitserlebnisse ihrer Kindheit in frühen Kreidezeichnungen. Der ,Fluchtplan’ (,escape map’) von 2006 ähnelt vielfüßigem Ungeziefer, kennt mehrere Seitenwege und lässt spüren, wie verzweifelt das unter Asthma leidende Kind dem Krankenhaus gern entronnen wäre: Nur weit weg von hier, ,partir, partir loin’, heißt eine größere Zeichnung von 2003.“

Feier und Analyse von Kunst und Poesie

Coste also, längst international gefeiert und von 8. April an mit der Schau „Poem Police“ im Kunsthaus Baselland in Muttenz präsent, bewegt sich von Beginn an auf schwankendem Grund. Dies wird auch jetzt wieder in der für Coste typischen Parallelität, Überlagerung, Durchdringung, gegenseitigen Feier und Analyse von Kunst und Poesie, von Leben und Politik, von Alltag und Traum sowie von Liebe und Angst deutlich. „Post Modern Classic“ von und mit Anne-Lise Coste – besser kann man nicht in das Kunst-Frühjahr starten.