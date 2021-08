Kunstmuseum Stuttgart Frischer Wind bei Online-Auftritt

Stuttgart - Die Devise unserer Tage lautet: Verführung. Deshalb werden die Menschen permanent mit Reizen gekitzelt – in der Hoffnung, dass sie Diesem oder Jenem ihre Aufmerksamkeit oder gar ihr Geld schenken. Auch die Museen müssen auf diesem großen Marktplatz die Werbetrommel rühren. Das zeigt sich deutlich an den Webseiten der Häuser. Das Kunstmuseum Stuttgart hat seine Homepage nun neu gestaltet. Bisher landete man auf einer dauerhaften Begrüßungsseite mit einem Foto des Museumswürfels am Schlossplatz. Über die Stichworte der Menüleiste klickte man sich dorthin, wo man hinwollte – ähnlich wie bei einem Buch, in dem man erst einmal ins Inhaltsverzeichnis blättert, um das herauszupicken, was einen interessiert.