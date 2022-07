Kunstmesse Art Karlsruhe So wollen Stuttgarts Galerien punkten

Unter den deutschen Kunstmessen spielt die Art Karlsruhe für die Stuttgarter Galerien eine besondere Rolle. Es gilt, sich auf dem Heimatmarkt bestens zu positionieren. Auch und vielleicht gerade weil die Art Karlsruhe zuvorderst eine Publikumsmesse ist. Was das Team um Messe-Kurator Ewald Karl Schrade dieses Jahr bieten will? „Vom 7. bis 10. Juli 2022“, verkündet die Art Karlsruhe, „bietet das Karlsruher Messegelände dem internationalen Kunstmarkt bereits zum 19. Mal ein Zuhause. Insgesamt werden 215 Galerien aus zwölf Ländern in den vier Hallen erwartet“.