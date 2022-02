Kunstmesse Arco Kunststreit um zugenähte Vagina

Madrid - Mehrere umstrittene Werke haben zum Auftakt der Internationalen Kunstmesse Arco für Kontroverse und Empörung gesorgt. Am Eröffnungstag der Ausstellung, die 40-jähriges Bestehen feiert, konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Medien und der Besucher im Messezentrum Ifema in der spanischen Hauptstadt Madrid am Mittwoch auf ein großes Bild von Wynnie Mynerva, das nach Angaben der Künstlerin aus Peru die „Negation der Sexualität“ darstellt. Für Aufsehen sorgte vor allem ein begleitendes Video, in dem zu sehen ist, wie ein Chirurg die Vagina der Künstlerin zunäht.