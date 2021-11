Kunstlese Murr Vernissage stößt auf überwältigendes Interesse

So konnte das kulturelle Highlight, das, so Bartzsch, weit über die Gemeindegrenzen hinaus strahle, pandemietechnisch recht entspannt angegangen werden. Mit einem expliziten Dank an alle Beteiligten, an die Helfenden sowie an jene „Stücklesbesitzer, die ihr Grundstück für die Aktion zur Verfügung gestellt haben“, übergab Bartzsch das Mikro dann an den Kunsthistoriker und ehemaligen Leiter der Volkshochschule sowie der städtischen Galerie Herrenberg, Professor Helge Barthelt. Der bestätigte anschließend nicht nur die Vorzüge des reizvollen Areals rund um die Reben, sondern wies auch den Winzerhäuschen, die bei der Ausstellung bisweilen zu sogenannten Mikrogalerien mutieren, eine intime Bedeutung zu.