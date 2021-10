Kunstlese in Murr Das Weinhäusle wird zur Mikrogalerie

Der Murrer Gemeinderat gab mit einer Finanzspritze seinen Segen. Die Verwaltung trommelt jetzt schon fleißig für das Open-Air-Event „Das hat es in dieser Form in dem Ort noch nicht gegeben“, sagt Manfred Bader, bei der Gemeinde für die Kultur zuständig. Die Kunstlese wird offiziell am 31. Oktober mit einer Vernissage eröffnet – danach werden an vier Wochenenden Murrer Vereine am etwa zwei Kilometer langen Rundweg zwischen Murr und Höpfigheim die Gäste bewirten. „Wir sind schon sehr gespannt und hoffen auf möglichst gutes Wetter.“