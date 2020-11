Kunstkrimi Rätselraten um Klimts lange verschollenes Frauen-Bildnis

Das Museum Ricci Oddi im norditalienischen Piacenza stellte das Porträt der dunkelhaarigen Schönheit in einer Internetpräsentation der Öffentlichkeit wieder vor. Das Bild stelle heute einen Teil der Identität Piacenzas dar, sagte der Präsident des Museums. Aus der Galerie war das Werk des österreichischen Jugendstil-Malers vor mehr als zwei Jahrzehnten gestohlen worden. Dort war es dann im Dezember 2019 in einem überwucherten Gartengebäude plötzlich wieder aufgetaucht. "Endlich ist das Werk an seine Kommune und an Italien zurückgegeben worden", sagte Italiens Kulturminister, Dario Franceschini.