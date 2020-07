Kunsthalle Karlsruhe zeigt „Systemrelevant? Dass und wie wir leben“ Nicht alles willfährig nachplappern

So zeigt die Karlsruher Ausstellung, dass der Begriff, der zunächst wohlmeinend eingesetzt wurde, wie ein Bumerang zurückgekehrt ist und viel Schaden angerichtet hat. Aber die Schau ist auf ganz leise, feine Art auch tröstlich, denn sie erinnert daran, dass Krisen zum Leben gehören. Constantin Meuniers Skulptur „Lastenträger“ (um 1889) etwa macht bewusst, dass Menschsein immer Mühsal bedeutet. Picasso hat in einer Radierung „Die Armen“ dargestellt, Max Beckmann erinnerte an die Folgen des Ersten Weltkriegs. Krankheit, Not, Verlust allüberall, hier ein Schiff, das in Seenot geraten ist, dort hat ein flämischer Meister die Explosion eines geheimen Schwarzpulverlagers 1658 in Delft gemalt. Bei dem Unglück hat der Maler sein Kind verloren.

Kunst zeigt auf, dass es mehr als das Hier und Heute gibt

Leiko Ikemuras Bronzefigur „Memento Mori“ zeigt eine Frau, die am Boden liegt. Ist sie tot? Wurde sie ans Land gespült? Die Skulptur ist nach dem Tsunami in Fukushima entstanden – und auch wenn sie Traurigkeit umhüllt, weckt sie doch Zuversicht, dass Krisen und Katastrophen vorübergehen. Eben dieses Erinnern an die größeren Zeitläufte, an das Schicksal anderer Menschen und Epochen ist tröstlich und stärkend. Und ganz nebenbei macht die „Vertreibung aus dem Paradies“ eines unbekannten Meisters bewusst, dass wir keinen Anspruch auf Glück und Gesundheit haben, sondern man hart darum ringen muss.

So lässt das anregende Zusammenspiel zwischen Kunstgeschichte und Gegenwart nur den Schluss zu, dass die Vorstellung vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß ist, dass Kunst und Kultur gegen das System arbeiten, dass das Publikum beschimpft oder an Sehgewohnheiten gerüttelt werden müsse. Die derzeitige Funktion von Kultur könnte eher die sein, sich miteinander weiterzuentwickeln, neue Perspektiven für die Gesellschaft zu erobern und das Bestehende zu hinterfragen. Kunst kann Gefühle wecken und damit auch Mitgefühl. Und sie ist der Ort, an dem die Gesellschaft wagen darf, neue Denkmodelle und Vorstellungswelten zu skizzieren. Ganz nebenbei kann sie wie im Falle der Karlsruher Ausstellung auch lehren, dass man seine Worte mitunter sorgfältiger prüfen und nicht alles willfährig nachplappern sollte.