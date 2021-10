Kunstentdeckung Ambra Durante Die Welten-Zeichnerin

Bilder gegen das Verzweifeln

Und wie sieht Ambra Durante selbst den Schritt vom Buch in den Ausstellungsraum? „Wenn ich meine Bilder hängen sehe“, sagt sie, „ist es so, als würde ich die Möglichkeit bekommen, die Geschichten, die ich mir ­versuche, selbst zu erzählen, noch mal anders wahrzunehmen.“ Durante spricht ruhig, mit eigener Bestimmtheit. „Für mich“, sagt sie, „sind meine Bilder, meine Gefühle, ­meine Geschichten, die Erinnerungen an Menschen, die ich liebe, der Versuch, den wichtigen Dingen in meinem Leben Respekt zu erweisen und sie irgendwie unendlich zu machen.“ Und sie ergänzt: „Sie sind da, weil ich die Möglichkeit brauche, nicht zu verzweifeln.“

Erleichtert Zeichnen das Leben?

Die Ausstellung zeigt Wirkung. Wie schon bei Frieses erstmaliger Galerie-Präsentation der Tagebuchzeichnungen von ­Literaturnobelpreisträger Peter Handke 2017 kommt „ein neues Publikum“ (Friese). Das, sagt der Galerist, schärfe den Blick. „Gehe ich durch die Ausstellung“, sagt Friese, „sehe ich erstaunt: Also das stellst du gerade aus. Diese Verwicklungen und Auflösungen der Bildmotive.“

Durante studiert Filmwissenschaft

Das genau zu erfassen, brauche Zeit. Umso mehr, kann man hinzufügen, als die Linien von Ambra Durante immer nur scheinbar enden, sich aber tatsächlich immer neu verknüpfen, Umwege bewusst in Kauf nehmen, ja fast suchen. „Ich zeichne schon so, so lange“, sagt sie in einem Film zur Ausstellung, „ich glaube, ich tue es, weil es die Sachen einfacher erscheinen lässt.“

Seit ihrer Kindheit zeichnet Durante – und doch zieht es sie nach dem Abitur nicht an eine Kunstakademie. Sie studiert Filmwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Filmische Verfahren interessieren sie und müssen ihr zuweilen doch vorkommen, als nähere man sich mit ihnen nicht den Menschen, sondern entferne sich immer weiter von ihnen. Selbst arbeitet sie, schreibt sie, zeichnet sich durch unterschiedlichste Materialien – Leinwand, Karton, Einkaufstüten, Schießkarten und anderes.

Wortwitz und Bildwitz

Überbordenden Szenerien stehen Blätter gegenüber, in denen Einzelfigurationen aus den dicht gewebten Geschichten hervortreten – Geistern gleich, die mal eben vorbeischauen, um zu testen, ob man sich noch vor ihnen fürchtet.

Ambra Durante agiert aus ihrer Generation heraus. „Fridays to mute her“ heißt eine Szenerie, die Wortwitz und Bildwitz ganz selbstverständlich auch im Dialog mit der Fridays-for-Future-Bewegung möglich macht. „Nie hätte ich gedacht, dass das Meer untergehen kann“, ist da zu lesen.

Diese Bilder vergisst man nicht

Die Gesellschaft zielt auf Neubeginn. Ambra Durante auch? „Manchmal“, sagt sie, „habe ich negative Assoziationen mit diesen Begriffen, weil ich daran denke, dass man am liebsten ganz schnell wieder etwas Neues will und das, was gerade noch passiert ist, unter den Teppich kehrt und am liebsten sofort vergisst.“ Ambra Durantes Bilder vergisst man nicht – einen solchen Antritt hat die Kunst länger nicht gesehen.

In Kürze

Künstlerin

2000 in Genua geboren, lebt Ambra Durante seit 2007 mit ihrer Familie in Berlin. Sie studiert Filmwissenschaften an der FU Berlin.

Ausstellung

Die Schau „Ambra Durante – Lack of sleep is my eye shadow“ ist bis zum 30. Oktober in der Galerie Klaus Gerrit Friese in Berlin (Meierottostraße 1, Mo bis Sa 10 bis 18 Uhr) zu sehen.