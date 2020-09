Kunstaktion in Marbach Projekt hilft in doppelter Hinsicht

Marbach - Bei Monika Schreiber drängt sich schon mal der Eindruck auf, als würden die guten Ideen bei ihr Schlange stehen. Und wer die Galeristin kennt, weiß, dass sie unermüdlich und betont tatkräftig auftritt, wenn es gilt, eine Aktion ins Leben zu rufen und diese auch umzusetzen. Ihr neuester Geniestreich ist eine Hilfsaktion zugunsten der Marbacher Tafel. „Als ich gehört habe, dass denen das Geld und damit auch das Essen ausgeht, stand fest, dass ich etwas tun will, das Abhilfe schafft. Es ist einfach so explodiert in mir und der Gedanke war da“. Doch weil nicht nur vermehrt die Kunden der Tafel durch die Erschwernisse der Coronapandemie in Not geraten sind, sondern auch Künstler, kam Schreiber schlagartig die Idee, ihr Hilfsprojekt einfach zu kombinieren. Naheliegend für eine Galeristin, deren Herz ganz selbstverständlich für die kreative Zielgruppe schlägt.