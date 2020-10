Kunstaktion in Marbach Mit Pinsel und Farbe aus dem Schlaf befreit

Der Kasten habe nicht nur viele Spaziergänger irritiert, sondern auch die natürliche Ausstrahlung des Mitmach-Gartens, der sich gegenüber vom Collegienhaus befindet, beeinträchtigt. Doch es gilt an dieser Stelle noch weiteren Personen zu danken. Denn bis die Schülerinnen dem Funktionsbau zu Leibe rücken konnten, hatte von Smercek noch so einige Hindernisse beiseite zu räumen. Es galt, den Eigentümer ausfindig zu machen, um die Genehmigung einzuholen, das Objekt bemalen zu dürfen. „Eine wahre Odysee“, erinnert sich die Frau, die nach eigenen Worten „zum Wadenbeißer“ mutieren kann. Bei den Stadtwerken Ludwigsburg als Eigentümer war sie schließlich am Ziel angelangt. Dann übergab von Smercek den Stab an den Hausmeister im Rathaus, der schließlich die Fassade der kleinen Anlage erst einmal dampfstrahlte.