Kunstaktion in Esslinger Park Künstler vergräbt Eisblock

Esslingen - Eine Aktion, auf die wohl nur Künstler kommen können: Im Park hinter der Esslinger Villa Merkel ist ein Eisblock vergraben worden. Einen Kubikmeter misst der gefrorene Eiswürfel, der in einer Holzkiste verpackt und mit Stroh isoliert im Boden versenkt wurde. „Das Eis des Kaisers von China“ nennt sich die Aktion des Künstlers Jun Yang, die Teil der Ausstellung „Freezing Point – Kunst unter 0 Grad Celsius“ ist, die im Frühjahr in der Villa Merkel eröffnet werden soll. Der Beitrag des österreichisch-chinesischen Künstlers erinnert an den Mythos, Marco Polo habe das Wissen um Speiseeis von China nach Europa gebracht. Der Legende nach hat der Kaiser von China im Sommer gehobeltes Eis mit Sirup und Früchten serviert.