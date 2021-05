Kunstaktion in Bad Ragaz Ottmar Hörl steckt Auto in Papierkorb

Schon mit seinem orangefarbenen Dürer-Hase wurde Hörl bekannt

Bekannt wurde der 1950 in Nauheim geborene Konzeptkünstler und Bildhauer mit seiner Euro-Skulptur in Frankfurt am Main. In den vergangenen Jahren hat Ottmar Hörl immer wieder neue Serien von Kunststofffiguren aufgelegt, die er im öffentlichen Raum zeigt: den orangefarbenen Dürer-Hasen, Goethe-Figuren in Frankfurt oder Hölderlin-Figuren in Tübingen. 2009 wurde Hörl anonym angezeigt, weil in einer Nürnberger Galerie ein goldener Gartenzwerg von ihm ausgestellt war, der die rechte Hand zum Hitlergruß erhoben hatte. Das Ermittlungsverfahren wurde aber wieder eingestellt.