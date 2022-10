Kunst Nach Brei-Attacke: Museum Barberini öffnet am Montag

In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche Angriffe von Klima-Aktivisten auf Kunstwerke in Museen gegeben. Erst am Donnerstag waren in Den Haag drei Klima-Aktivisten nach einer gewaltsamen Attacke auf das Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge" (1665-1667) von Johannes Vermeer im Kunstmuseum Maruitshuis festgenommen worden.