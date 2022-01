Kunst in Murr Der Motorsägen-Flüsterer

Details lassen sich bei Hartholz am Besten herausarbeiten

„Ich bin da jedes Jahr ein bisschen mehr reingewachsen“, erzählt der kreative Waldorfschüler, der inzwischen mühelos mit der Säge umzugehen versteht. Allerdings nicht nur, um Holzstämme kleinzukriegen. Matteo hat es viel mehr mit der Holzkunst, wie der Besuch auf dem Wiesengrundstück beim Gewann Honat verdeutlicht. Dort schneit es an diesem Freitag in dicken Flocken. Drei Riesensegmente einer alten Pappel stechen ins Auge: sie warten darauf, von der Motorsäge und der geübten Hand Matteos in Kunst verwandelt zu werden. Auch aus dem Stamm einer Weide oder einer Eiche sägt der Schüler Skulpturen, die er fast alle bereitwillig an Liebhaber verkauft. „Doch auch, wenn die Eiche das Gold unter den Hölzern ist, weil es sehr hart ist und viel länger hält – ich schnitze, was ich kriege“, kommentiert Matteo die Tatsache, dass er das Holz vielfach geschenkt bekomme. Mit der ihm eigenen Begeisterungsfähigkeit führt er weiter aus: „Die feinen Details lassen sich bei hartem Holz jedoch noch besser herausarbeiten.“