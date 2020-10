Kunst in Affalterbach Das geheime Laster von Thunberg

Affalterbach - Wer seit Jahrzehnten ein Hobby pflegt, der sammelt mitunter so einiges dazu im Keller an. Das kennt Harald Axmann aus Affalterbach nur zu gut: Der ehemalige Polizist ist seit über 30 Jahren Oldtimer-Liebhaber und besitzt einen Porsche 911 Coupé sowie einen Porsche Targa, Baujahr 1970. Doch mit dem Besitz der Wagen alleine ist es nicht getan, verrät Axmann: „Ich bin natürlich schon auch ein Bastler.“ Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass einige Ersatzteile bei ihm lagern. Unter anderem ein Kotflügel, der nun im Sommer aber einem ganz anderen Zweck zugeführt wurde: Er ist Bestandteil einer Gartendeko der anderen Art geworden.