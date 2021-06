Kunst aus der Sprühdose Auch Steppi ist beim Graffiti ein geeignetes Motiv

Maske muss sein

Der Samstag war für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren vorbehalten. An diesem Sonntag sind es vorwiegend die Jüngeren, die Gefallen am Sprühen zeigen und sich die Kniffe von Denis Pavlovic abschauen. Der 17-jährige Cyrill war jedoch so angefixt vom gestalterischen Sprühen, dass er auch an Tag zwei des Workshops vorbeischaut und für eine gute Stunde erneut zur Spray-Dose greift. „Es bringt Abwechslung ins Leben. Und es macht den Kopf frei, weil es gut tut, sich auf diese eine Sache zu konzentrieren“, sagt der Schüler, der in wenigen Tagen seine Hauptschul-Abschlussprüfung machen will.